I convocati della Fiorentina per il Cukaricki: Italiano lascia Beltran a Firenze, torna un difensore

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la lista dei convocati che questo pomeriggio partirà per la Serbia, dove domani sera, a Leskovac, affronterà il Cukaricki nella quarta giornata di Conference League. Come era facilmente ipotizzabile Beltran, dopo essere uscito acciaccato contro la Juve e non aver preso parte alla rifinitura di stamani, non partirà con la squadra e resterà a Firenze per provare ad essere disponibile per il Bologna. Out anche Kayode, indisponibile dalla gara interna contro l'Empoli. Dopo il problema che l’aveva lasciato fuori contro i bianconeri, torna regolarmente disponibile Pierozzi. Prima convocazione europea per Mina.

Questa la lista completa dei convocati:

Amatucci, Barak, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Duncan, Gonzalez, Ikone, Infantino, Kouame, Lopez, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Pierozzi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.