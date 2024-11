Ricordate Obrenovic? Il disastroso fischietto di Fiorentina-Lech Poznan continua a fare danni in Europa. E il Monaco scrive alla UEFA

Alzi la mano chi si ricorda di Fiorentina-Lech Poznan. Dopo l'1-4 dell'andata, i tifosi viola si presero un bello spavento sul momentaneo 0-3, salvo poi andare in semifinale grazie ai gol decisivi di Sottil e Castrovilli. Ma in quella gara si rese protagonista anche Rade Obrenovic, arbitro sloveno bocciato a pieni voti e ricordato per gravissimi errori. Ebbene, sta continuando a fare danni a giro per l'Europa.

L'arbitro degli orrori di Fiorentina-Lech Poznan ne ha combinata un'altra

Obrenovic ha diretto Monaco-Benfica di Champions League, giocata mercoledì sera. Il direttore di gara ha arbitrato talmente male da convincere il Monaco a inviare una lettera alla UEFA per chiedere chiarezza su quanto accaduto nella gara. Le lamentele arrivano per gestione dei cartellini e mancato utilizzo del VAR, ma anche per non aver stretto la mano a Hutter (tecnico dei monegaschi) al termine della gara.