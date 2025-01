La formazione ufficiale della Fiorentina: habemus Gud! Sorpresa a centrocampo per Palladino

Torna in campo, dopo il pesante KO con il Napoli, la Fiorentina di Raffaele Palladino. E proprio rispetto all'ultima partita c'è una novità importante di modulo. Torna infatti la difesa a quattro, dopo la linea a tre e Moreno visti con la capolista. Oggi invece, davanti a De Gea, avremo Dodo, Ranieri, Comuzzo e Gosens.

Ancora Mandragora nel mezzo, davanti c'è Sottil

In mediana, complice l'assenza di Cataldi, c'è Richardson, non Mandragora come visto con il Napoli. Al suo fianco, Adli completa la linea a due di centrocampo. Le scelte in attacco sono infine le seguenti: Colpani, Gudmundsson (che torna titolare finalmente) e Sottil alle spalle del bomber Kean. A seguire vi sveliamo anche le scelte del Monza di Bocchetti:

Habemus Gud!

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Richardson, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All.: Palladino.

E nel Monza gioca Marì

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Akpa-Akpro, Pedro Pereira; Ciurria, Caprari; Maldini. All.: Bocchetti.