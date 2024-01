Gasperini: "Con una rosa del genere, non possiamo puntare solo sul campionato. Abbiamo anche l'Europa e la Coppa Italia"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 contro il Frosinone, che ha catapultato i nerazzurri a -1 dal quarto posto, occupato dalla Fiorentina:

"I primi 20 minuti sono stati esplosivi, di una squadra che sta bene e ha fiducia. Le partite poi diventano facili, ma il Frosinone ha dato filo da torcere a tutti, anche se non è in un buon momento".

E sulla zona Champions: "È un bellissimo periodo, dopo uno di difficoltà anche dal punto di vista dell'organico. La rosa si è allargata, dobbiamo recuperare Toure e Lookman tornerà. Con una rosa così puntiamo al campionato adesso, anche se poi avremo anche Europa League e Coppa Italia. Fermarsi adesso non è un vantaggio, sfrutteremo le due settimane per recuperare qualcuno ma avremmo preferito giocare. Aspetteremo, ci metteremo a posto. Dispiace per come ci sono state messe le prossime partite, in un periodo cruciale, ma magari pensi che sia difficile e poi le cose andranno bene".