Ecco Larsson, il super talento svedese osservato dalla Fiorentina. Una diga a centrocampo, ma dal costo elevato - VIDEO

La Fiorentina è al lavoro per offrire a Stefano Pioli un centrocampo variegato e con risorse di spessore. Perchè, banale a dirsi ma fondamentale, dalla mediana passa l’equilibrio di un’intera squadra. Hugo Larsson, centrocampista centrale purissimo dell’Eintracht Francoforte, dopo una buona stagione d’esordio in Bundesliga quest’anno ha preso con forza e personalità le redini del reparto centrale di una squadra che ha chiuso terza in campionato e fatto i quarti di Europa League.

La diga scandinava

Hugo Larsson, svedese classe 2004 nato a Svarte, cresce nel Malmö e dopo due stagioni nella prima lega nazionale passa in Germania, grazie alla sempre attenta rete di scouting dell’Eintracht. Centrocampista centrale di grande struttura fisica e buona tecnica, Larsson ha terminato la stagione con 47 presenze complessive e anche 6 gol segnati. Destro naturale, è preciso nell’impostazione ma è anche un ottimo recuperatore di palloni. Perfetto come mediano nel 4-2-3-1, può giocare anche da mezzala. Data la giovane età, i margini di crescita sono molto ampi.

L’ostacolo maggiore

Sul giovane scandinavo i riflettori sono puntati da più parti e il suo valore di mercato è molto elevato: i tedeschi non lo lasceranno partire se non per una cifra almeno tra i 20 e i 25 milioni di euro. Larsson nel frattempo ha scalato le gerarchie anche con la nazionale maggiore della Svezia, della quale sta a poco a poco diventando un titolare.

Ecco in chiusura un video per dare un’idea delle qualità del calciatore svedese: