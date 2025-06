Non solo Džeko per l'attacco viola. La Fiorentina è interessata anche a un giovane profilo di proprietà del MIlan

La dirigenza della Fiorentina è alla ricerca di una punta che possa fare da alternativa al bomber Moise Kean. Nelle ultime ore ha preso forze il nome di Edin Džeko, ma la concorrenza è folta (con il Bologna in testa) e la squadra mercato viola non vuole farsi trovare impreparata nel caso la trattativa con il bosniaco non vada in porto. Ecco che infatti La Nazione in edicola stamani parla di un interesse per l'attaccante Lorenzo Colombo.

La stagione di Colombo

L'attaccante ha giocato l'ultima stagione ad Empoli, segnando 6 gol in 37 presenze. Con la retrocessione degli azzurri il suo riscatto non sarà stato esercitato il calciatore tornerà al Milan, dove però sembra fuori dal progetto.

La formula dell'operazione

Secondo La Nazione la Fiorentina sarebbe intenzionata all'acquisto del classe 2002, soprattutto se il Milan accettasse la formula del prestito con un diritto di riscatto da esercitare, eventualmente, al termine di questa stagione.