Niente di grave per Gonzalez, Quarta pronto a rientrare dall'inizio. C'è incertezza su Arthur per il Maccabi. Kouamé...

La Fiorentina è tornata subito sul campo dopo il pareggio di ieri sera contro la Roma per preparare il match di Conference League contro il Maccabi Haifa, valido per il ritorno degli ottavi di finale.

Niente di grave per Nico Gonzalez, si contano i giorni per Kouamé

Radio Bruno ha aggiornato la situazione dei giocatori attualmente in condizione fisica incerta in vista del match contro gli israeliani di giovedì. Nico Gonzalez, uscito ieri per un fastidio, ha svolto una sessione defaticante e non dovrebbe avere problemi ulteriori. Per quanto riguarda Kouamé, la strada verso il rientro è sempre più breve e potrebbe rientrare a disposizione prima della pausa per le nazionali.

Quarta pronto a tornare titolare, Arthur ancora da valutare

Tutto ok anche per Quarta, che potrebbe presto tornare titolare vista anche la sua presenza in panchina contro la Roma. Da valutare Arthur, che potrebbe non avere troppi minuti per il Maccabi Haifa nelle gambe. Certa la sua presenza contro l'Atalanta