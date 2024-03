Un'infezione legata alla malaria sta tenendo lontano dal campo di gioco Christian Kouamé, che sta allungando notevolmente la sua assenza in maglia viola dopo l'esperienza vincente in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. Ben 13 infatti le sue assenze consecutive con la maglia viola.

Dal rientro a Firenze nemmeno un minuto in campo

Dal suo rientro in Italia, infatti, l'attaccante viola non ha più toccato campo a causa della malattia che gli è costata anche il ricovero in ospedale. Il suo rientro sembra ormai essere alle porte, ma non quello in nazionale.

Riposo nazionale

Il CT della Costa d'Avorio Faé ha infatti diramato i nomi per le due amichevoli contro Benin (23 marzo) e Uruguay (26 marzo) e Kouamé non è presente in lista. L'attaccante della Fiorentina rimarrà così a Firenze per ritrovare la sua miglior condizione.