Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a TGR Rai Toscana il pareggio di ieri sera maturato tra Fiorentina e Roma al Franchi. Queste le sue parole: "I giocatori della Fiorentina sono usciti affranti dal campo. Sarà difficile recuperare sotto l'aspetto psicologico. Come si fa a buttare via una partita così? Incredibile. I viola avevano giocato un primo tempo da manuale, da fare vedere a Coverciano, ma poi hanno buttato via tutto. E poi i rigori sbagliati. Negli ultimi 15 minuti la Fiorentina è una delle squadre che concede di più, ha perso 8 punti.

Ma poi hanno sbagliato in tanti. Da Ikoné a Bonaventura, ieri il capitano. In allenamento dice Italiano siano perfetti, ma allo stadio è un'altra cosa. Serve affidare il pallone a qualcuno che possa diventare il rigorista ufficiale. Credo possa esserlo Belotti. 5 rigori sbagliati ti segano la stagione. Ma poi il pareggio al 95esimo… Sempre la stessa storia. Pensate a cosa sarebbe la classifica senza questi punti persi così. Adesso la palla peserà 50 chili. Bisogna che i giocatori ritrovino tranquillità. Recuperare i punti persi? Manca poco alla fine, questi punti peseranno tantissimo".