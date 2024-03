Dall'infallibilità di Nico alla tragica girandola dal dischetto. E pensare che in Coppa Italia i viola son stati perfetti... Per ben due volte

Praticamente un incubo. Da ora in poi, quando l'arbitro indicherà il dischetto a favore della Fiorentina, sui volti dei tifosi viola si disegnerà un'espressione a metà tra la felicità e la paura, tipica di chi ha visto la propria squadra sbagliare 5 penalty su 12 concessi nel corso della stagione.

Il dato tragico di questa stagione

Il dato è proprio questo nella corrente stagione: 12 rigori assegnati di cui 7 messi a segno (3 Nico Gonzalez, 2 Nzola, 1 Beltran, 1 Sottil) e 5 sbagliati (2 Nico Gonzalez, 1 Biraghi, 1 Bonaventura, 1 Ikoné). 7 tiratori diversi (un'immensità) per una percentuale di realizzazione poco più alta del 58%. Francamente bassina. Bassissima.

Crisi Nico Gonzalez dagli 11 metri

Una statistica che in primis vede protagonista colui che fino a questa stagione si era mostrato infallibile dal dischetto in maglia viola: Nico Gonzalez. L'argentino prima dell'errore contro l'Inter, ne aveva sbagliato solo un altro, ai tempi dello Stoccarda. 10 su 10, poi, dal suo arrivo a Firenze prima del doppio errore consecutivo (contro Inter, appunto, e poi contro la Lazio).

E senza di lui?

E quando Nico non c'è? Ancora difficile capire chi sia il suo sostituto, anche se è sempre stato lo stesso Italiano a dire che va dal dischetto chi se la sente. Strategia che paga? Non molto. Quest'anno senza Nico 4 segnati e 3 sbagliati. L'anno scorso erano stati solo tre i tiratori diversi dall'argentino: 2 segnati (Cabral) e 2 sbagliati (Jovic e Biraghi).

Ma se in Coppa Italia è stato tutto perfetto?

C'è però un dato che stona con tutto ciò: le due serie di calci di rigore che hanno portato la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, vedendo la squadra viola trionfare grazie ai tiri dagli 11 metri prima contro il Parma e poi contro il Bologna. Conto semplice in questo caso: 9 rigori tirati, 9 rigori segnati. Di seguito i marcatori: Sottil, Biraghi, Kouamé, Milenkovic (2), Beltran, Mandragora, Arthur, Mina, Maxime Lopez. C'è qualcosa che non torna. Soprattutto cambia il modo di calciarli. Nelle due serie, tiri che hanno rasentato la perfezione. Nei 90 regolamentari, per la maggior parte tiri fiacchi e senza convinzione. Lo ripetiamo, c'è qualcosa che non torna.