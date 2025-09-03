Ormai è quasi abitudine, ma De Gea non smette di distinguersi: la parata su Simeone è tra le migliori dell'ultima giornata - VIDEO

L'incertezza sul colpo di testa di Luperto, costata alla Fiorentina due punti sul campo del Cagliari, è già dimenticata. De Gea, dopo le parate all'andata con il Polyssia, è tornato a fare il fenomeno anche in campionato e contro il Torino è risultato decisivo ai fini dello 0-0 finale.

Ancora tra i migliori

In particolare la parata su Simeone, una deviazione strepitosa per alzare in corner un pallone che si sarebbe insaccato sotto la traversa, è finita nella raccolta delle migliori parate della seconda giornata stilata da DAZN. Non solo: insieme a Leali, autore di grandi interventi contro la Juve, De Gea è stato eletto da vari media miglior portiere dell'ultimo turno di Serie A. Una sicurezza straordinaria per la Fiorentina.