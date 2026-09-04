Mastantuono: "Stupito che il mio video in spiaggia sia diventato virale, per me è la normalità. Mourinho mi ha consigliato Firenze"

“Alla Fiorentina mi aspetto di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”. Così Franco Mastantuono ha parlato della sua nuova esperienza a Firenze nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

La scelta di Firenze

Una scelta, quella della Fiorentina, presa anche con Mourinho, nuovo allenatore del Real Madrid: “È un grande tecnico, mi ha colpito per l'energia che trasmette. Quando ci siamo parlati non avevo ancora scelto Firenze, ma mi ha consigliato bene. Con lui e col Real abbiamo deciso che andare a giocare fosse la scelta migliore”.

Sul video a Forte dei Marmi

Il video diventato virale in spiaggia a Forte dei Marmi lo ha stupito: “Sorpreso? Un po' sì, perché non ho fatto nulla di strano: ero con i miei amici, ho visto bimbi col pallone e mi sono messo a giocare. Per me è normale come girare per la città, conoscere la storia, il cibo. Adoro la pasta e la focaccia. In questi giorni è venuta a trovarmi la mia famiglia ma io sono abituato a vivere da solo, sono andato via da Azul, il mio paese, a 13-14 anni”.