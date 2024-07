Bucchioni: "Lo scambio Colpani per Nico non ne varrebbe la pena, ma se arrivasse Gudmundsson... Ve lo immaginate insieme a Kean?"

Enzo Bucchioni, esperto opinionista del mondo viola, è intervenuto a Radio Bruno per commentare l'acquisto di Colpani:

“Può tornare in Nazionale”

“Colpani è un gran bel colpo, può tornare in Nazionale con la maglia della Fiorentina. Preso un grande talento, anche bello da vedere per come gioca a calcio. È il classico giocatore che opera dietro la punta, nel 3-4-2-1 è l'ideale per Palladino”.

E Nico?

“La zona di competenza è la stessa, ma Gonzalez può giocare anche a sinistra. Se i sotto-punta rimanessero loro due, sarebbe tanta roba per la Viola. Però, se devo dare via Nico per prendere Colpani allora ti dico anche no, perché si perderebbe il giocatore più importante”.

Bucchioni ritira fuori Gudmundsson

“Se però, altra ipotesi, dovessero vendere Nico e prendere Gudmundsson, allora lo vado a vendere domani. Non è incedibile Gonzalez, ma ovviamente devono esserci le giuste condizioni. La Fiorentina sarebbe la piazza ideale per l'islandese... Pensate come sarebbe il trio d'attacco Gudmundsson, Kean e Colpani”.