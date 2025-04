A Radio Bruno ha parlato l'opinionista e tifoso viola Marco Bucciantini, intervenendo sul momento di forma della Fiorentina e sulla partita di Cagliari in programma domani. Queste le sue parole: "Mi aspetto una buona partita a Cagliari, perché è la gara che la squadra viola ha avuto più tempo per preparare. Il momento per i viola è buono, i risultati utili positivi di fila ci sono. Contro il Parma avevi qualche alibi per la prestazione un po' opaca, a Cagliari no. La Fiorentina sa che sono queste le partite che deve migliorare.

Palladino? Lui viene da Monza dove un certo di partita, pensata in un certo modo, poteva essere anche redditizia. A Firenze non può essere così, magari ti possono creare problemi, ma non quelli che si vedono. La Fiorentina deve attaccare le squadre più piccole, questo è il prossimo passo che deve fare. C'è ancora tanto da fare per la sentenza della Fiorentina. La semifinale con il Betis è bellissima, loro sono forti. E poi un'eventuale finalissima contro il Chelsea. Contro due squadre da Champions.

Ora però serve interpretare bene queste partite per fare punti. La Fiorentina sta bene, ha praticamente tutti. Con Gosens nel 3-5-2 è tutta un'altra cosa. In Conference hai dovuto gestire le fasce. Essere tutti fa tanta differenza. Folorunsho? Mi piace, ma in questo momento come fai a lasciare fuori Mandragora? I titolari ora sono quelli. Gudmundsson? Puoi avere dubbi, ma non tra lui e Beltran. Fagioli e Cataldi sono centrocampisti che ti concludono l'azione con un tiro. Non è una squadra di gamba in mezzo, per questo servono il tedesco il brasiliano a spingere".