Corriere dello Sport-Stadio: Berardi è la ciliegina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Mimmo sulla torta". E ancora: "Berardi è la ciliegina: sorpresa Commisso".

Pagina 29

Ripreso il tema della prima: “Fiorentina c’è un piano per Berardi”. Sottotitolo: “L’offerta andrà effettuata soltanto qualche giorno prima della fine del mercato. Anche per Arthur ingaggio immaginato al foto-finish”. Occhiello: “Il club di Commisso riprova a prendere il big del Sassuolo che però non potrà giocare almeno per tutto settembre”.

Manca ancora tanto

Di spalla un commento: “Manca tanto per avere la vera Viola”. In taglio basso infine: “In Conference con De Gea”.