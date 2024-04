Piccinetti: "A Italiano bisogna dare il merito di aver portato qualcosa di nuovo. Atalanta? Giusto affrontare una big in semifinale"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio in vista della partita di stasera contro l'Atalanta: “A Napoli i nerazzurri hanno fatto una grande prestazione, ma anche l'oro vanno a momenti. Non è facile avere continuità quando giochi a ritmi così alti, ma ovviamente l'Atalanta è un avversario tosto com'è giusto che sia una semifinale di Coppa Italia. Con i rientri di Bonaventura e Nico Gonzalez però la Fiorentina se la può giocare, in un doppio confronto sarà importante gestire la partita".

“Italiano ha portato un calcio nuovo”

Poi Piccinetti ha detto la sua su Italiano: “Ognuno può pensarla come vuole, però bisogna vedere anche quali ingredienti ha a disposizione un allenatore. Secondo me, al di là degli errori recidivi, a Italiano bisogna dare il merito di aver portato a Firenze un calcio diverso e ben riconoscibile. Certo, la filosofia si può anche modificare, però secondo voi se la Fiorentina contro le big parcheggiasse il pullman davanti alla porta riuscirebbe a vincere? Forse meglio perdere una partita in più ma senza snaturarsi”.