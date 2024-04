L'ultima sgambata dell'Atalanta in mattinata in un campo di provincia

Un'ultima sgambata prima del match di Coppa Italia contro la Fiorentina. L'Atalanta non ha rinunciato a questo rito neanche in questa circostanza e si è recata in un campo di provincia per effettuarla.

Rifinitura a Scandicci

Più precisamente i nerazzurri si sono allenati al Bartolozzi, impianto di Scandicci, per fare risveglio muscolare e mettere appunto gli ultimi dettagli in vista della sfida contro i viola.

Due assenze pesanti

Gasperini si è presentato in questa trasferta con due assenze pesanti come Scalvini e De Ketelaere che quindi non prenderanno parte all'incontro di stasera.