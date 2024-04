I convocati dell'Atalanta per la Semifinale di Coppa Italia: Gasperini è costretto a fare i conti con due assenze pesanti

Pochi minuti fa il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini, prima di partire alla volta di Firenze, ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della semifinale di Coppa Italia di domani contro la Fiorentina. Il tecnico dei Grugliasco è costretto a fare i conti con due assenze pesanti. Come gia anticipato nei giorni scorsi non sarà della sfida il centrale Giorgio Scalvini, costretto a restare ai box per un mese ed out quindi anche per la sfida di ritorno. Resta a Bergamo anche Charles De Ketelaere, che probabilmente rientrerà per la sfida di campionato contro il Cagliari

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi.

Difensori: Djimsiti, Hien, Kolasinac, Palomino, Toloi.

Centrocampisti: Adopo, Bakker, De Roon, Ederson, Hateboer, Holm, Koopmeiners, Miranchuk, Pasalic, Ruggeri, Zappacosta.

Attaccanti: Lookman, Scamacca, El Bilal Toure.