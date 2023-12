Il personale percorso di Nico Gonzalez per tornare in campo: l'argentino si allena in palestra per abbreviare i tempi. VIDEO

Uno dei tanti lati positivi del Dicembre della Fiorentina è quello di essere riuscita a fare risultato a prescindere dall’assenza forzata di Nicolas Gonzalez, qualcosa che nelle passate stagioni mai era stato fatto con la continuità delle ultime settimane. Negli ultimi due anni infatti - a suon di gol, assist e giocate - l’argentino si è di fatto preso l’attacco della Fiorentina. Sembra però essere l’unico: sfidiamo chiunque a trovare un giocatore dell’era Commisso decisivo come il numero 10, escludendo per ovvi motivi il bianconero Vlahovic.

Un rientro essenziale per una Fiorentina protagonista su ogni fronte

Con la Fiorentina salda in zona Champions League a quota 33 punti però anche Gonzalez vuole tornare ad essere protagonista in campo. La lesione di secondo grado al flessore della coscia destra non fermano la sua voglia di tornare ad allenarsi e giocare con i compagni, tanto che nonostante i giorni liberi concessi dal mister anche quest’oggi il giocatore si è recato al Viola Park per svolgere il suo personale percorso di riabilitazione.

Questo il video pubblicato dalla Fiorentina tramite i propri canali social: