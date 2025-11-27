Respinto l'appello contro l'assoluzione di Gudmundsson: l'islandese si toglie un gran peso

Il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson, dal momento del suo arrivo a Firenze, è sempre stato tenuto in sospeso dal caso giudiziario in Islanda a suo carico, per cattiva condotta sessuale. Ci sono novità sulla sua posizione.

La situazione di Gudmundsson

Dopo l'assoluzione nella sentenza di primo grado, il responso della sentenza del processo d'appello era atteso al massimo per il 4 dicembre, ovvero il prossimo giovedì. Ma è arrivato con una settimana d'anticipo. L'appello contro l'assoluzione di Gudmundsson è stato respinto.

Respinto l'appello contro l'assoluzione

Certamente il calciatore della Fiorentina si toglie di dosso un gran peso, dopo ulteriori mesi passati col fiato sospeso. La situazione dovrebbe essere definita, anche se con la soddisfazione di determinati requisiti è possibile un ulteriore ricorso. In ogni caso, la sua posizione è ulteriormente al sicuro.