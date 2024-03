La Gazzetta dello Sport: Italiano ne cambia cinque

Una pagina dedicata alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Grande spazio dedicato a: “Rivoluzione viola”. Ovvero: “Un’altra Fiorentina Da Nzola ai mediani Italiano ne cambia 5”. Sottotitolo: “Domani il tecnico farà turnover contro il Maccabi Lopez e Duncan a centrocampo, in attacco Ikoné”.

Almeno cinque cambi

Articolo che inizia così: “Almeno cinque cambi su dieci uomini di movimento. La Fiorentina che domani sera affronterà il Maccabi Haifa avrà un volto diverso rispetto a quello di Torino. Il centrocampo sarà completamente modificato perché Arthur non verrà rischiato e Bonaventura dovrebbe avere un turno di riposo. Ma non mancheranno novità nemmeno in difesa e in attacco”.

In taglio basso: "Riecco i 55 milioni per Firenze così ripartirà il nuovo Franchi".