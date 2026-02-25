​​

Il gioiellino del Milan sul piatto pur di arrivare a Kean. Un ostacolo chiamato Paratici

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il nome di Moise Kean è di quelli che rimbalza spesso stamani. Del futuro del centravanti della Fiorentina ne parla anche Tuttosport, che lo vede ben presente nelle valutazioni del Milan

Camarda

Allegri lo ha allenato e lo ha indicato già dalla scorsa estate come rinforzo, sottolinea il quotidiano sportivo, e il club rossonero potrebbe mettere sul piatto delle contropartite pur di prenderlo, perfino il gioiellino Camarda

Paratici

Attenzione però a Paratici, il neo ds viola, trattato e ‘mollato’ dal Milan prima di virare su Tare, potrebbe rappresentare un ostacolo nella trattativa. 

