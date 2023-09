Nuova affiliazione per il club di Commisso nell'aretino. Del Sordo: "Presto eventi anche al Viola Park"

Bibbiena si tinge di viola. Presso la sala delle Bandiere di Palazzo Niccolini, è stata presentata l’affiliazione della società A.C Bibbiena all’ACF Fiorentina. L'assessora Francesca Nassini ha accolto nella casa comunale Giacomo Bardi, Luciano Ristori, Luigi Del Sordo, Simone Pesci e Marco Innocenti. I primi due sono responsabile della società calcistica bibbienese e quello della scuola calcio mentre gli altri hanno fatto le veci della Fiorentina.

“Un momento magico - ha detto l'assessora - progetti come questo fanno bene a tutta la comunità e diano ai giocatori in erba una bella motivazione e opportunità formative importanti attraverso la supervisione di tecnici di valore. Questa affiliazione rappresenta una grande apertura sportiva verso l’esterno e una crescita virtuosa dei meccanismi interni”.

Il responsabile operativo affiliate Acf Fiorentina Luigi Del Sordo ha voluto ribadire il valore tecnico di questa progettualità: “Credo sia importante essere trasparenti e corretti spiegando che affiliarsi alla Fiorentina non vuol dire che tutti vestiranno la maglia viola. Sicuramente, però, potranno aprirsi molte opportunità per i giovani atleti che avranno la possibilità di crescere e allenarsi seguendo il Modello Fiorentina. Verrà inoltre attivato uno sportello virtuale per la parte tecnica dove tutti gli interessati potranno liberamente accedere, ci saranno eventi ai quali inviteremo le società affiliate e visite al Viola Park. Il “modello Fiorentina” diventerà l’impronta che vorremmo portare anche a Bibbiena”. (estratti ripresi da ArezzoNotizie.it).