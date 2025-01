Arrivano novità in merito alla trattativa in corso tra la Fiorentina ed il Napoli per il passaggio di Pietro Comuzzo in Campania. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio il club partenopeo è vicino a colmare la richiesta economica della Fiorentina. Dopo le prime offerte esplorative, che hanno portato la Fiorentina a negare il trasferimento, questo pomeriggio Aurelio De Laurentiis avrebbe sferrato l'offensiva decisiva.

Il Napoli colma la richiesta della Fiorentina per Comuzzo

Secondo il noto esperto di mercato siamo nel momento decisivo della trattativa. Gli azzurri hanno presentato un’offerta che accontenta la viola da 35 milioni bonus inclusi, arrivando alla richiesta iniziale della Fiorentina. Adesso la palla passa al patron gigliato Rocco Commisso, a cui sarà riservata l'ultima parola: intanto è in atto un incontro tra l'entourage del giocatore e la dirigenza viola.

Anche la Juventus di Motta ha pensato a lui per sostituire Kalulu e Bremer

Nel frattempo emerge il forte interesse di un altro club di Serie A: stiamo parlando della Juventus di Thiago Motta. Anche i bianconeri infatti avrebbero chiesto informazioni alla Fiorentina per il giocatore, senza però arrivare a presentare un’offerta ufficiale. I bianconeri avrebbero poi virato su Danso del Lens.