Jovic si prende un posto al Milan. Dal gol al possibile rinnovo, l'ex viola vede un futuro in rossonero

L'attaccante del Milan ed ex Fiorentina Luka Jovic sta riuscendo a prendersi un posto da protagonista. Nella serata di ieri, ha firmato il momentaneo pareggio contro l'Udinese, fondamentale per la rimonta rossonera e la vittoria in Friuli.

Rinnovo col Milan: si può fare?

Già ieri, prima della partita, Moncada non ha escluso la possibilità di una permanenza di Jovic al Milan: “Ora deve pensare a segnare tanti gol, poi vediamo”. In ogni caso, la società rossonera valuta concretamente di far scattare l'opzione di prolungamento del contratto.