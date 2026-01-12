E Pablo Marí batte subito Cristiano Ronaldo. Esordio fortunato per l'ex Fiorentina in Arabia

Da una possibile retrocessione a un probabile scudetto? È il caso del già ex giocatore della Fiorentina, Pablo Marì.

Esordio vincente

Lo spagnolo, che non ha lasciato un bellissimo ricordo ai tifosi viola, ha abbandonato la squadra di Firenze dopo appena un anno, trasferendosi in Arabia Saudita. Alla coorte di un altro ex della Serie A, Simone Inzaghi.

CR7 al tappeto

Ed è iniziata con una vittoria l'esperienza all'Al-Hilal di Pablo Marì. Il difensore ex Fiorentina è subentrato al 76° nel big match contro l'Al-Nassr sul punteggio di 1-1, contribuendo alla vittoria della squadra di Inzaghi. Dopo il vantaggio ospite di Cristiano Ronaldo e il pareggio di Al Dawsari, l'Al-Nassr è rimasto in dieci al 60° e nel finale è crollato sotto i colpi di Kanno e Ruben Neves. Con questo risultato, l'Al-Hilal allunga a +7 in vetta.