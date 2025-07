Il posto vacante di regista nella formazione viola è ancora, ad oggi, un mistero: non è arrivata ancora una chiara indicazione su chi potrebbe essere il fulcro del centrocampo della Fiorentina l'anno prossimo.

I nomi in cima alla lista sembrerebbero essere tre: i primi due, più complicati, sono quelli di Kristjan Asllani e Adrian Bernabé. Ma se il primo, come scrive Tuttomercatoweb, non è un nome particolarmente caldo sui taccuini della Fiorentina per via della richiesta - giudicata elevata - di 18 milioni di euro per il suo cartellino, neanche quello dello spagnolo sembra un nome papabile: Bernabé ha infatti comunicato di voler rimanere al Tardini per un altro anno, e il Parma ha fatto sapere che la valutazione del giocatore è di circa 20 milioni. Economicamente parlando, due trattative in salita.

Continua dunque il casting a centrocampo, tenendo conto anche dell'ultimo nome fatto in casa viola: per Simon Sohm ‘bastano’ circa 10 milioni di euro, una cifra abbordabile per un profilo che piace a Pioli e compagnia. Una cosa è certa, quello del regista è un ruolo fondamentale e che avrà bisogno di un investimento serio.