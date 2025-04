Nella lotta a un posto per l’Europa, la Fiorentina fa la corsa anche alla Lazio, che domani ha una partita importantissima. Dopo aver perso giovedì scorso 2-0 a Bodø, i biancocelesti sono chiamati all’impresa della rimonta per andare in semifinale di Europa League. A tal proposito, l’attaccante Valentin Castellanos ha parlato in conferenza stampa.

Ecco le sue parole: “Non sono abituato a questi infortuni, ma adesso mi sento al 100%. Dobbiamo ribaltare questa partita, all’Olimpico possiamo farcela. Daremo tutto per un risultato positivo. In trasferta è più difficile, ma rimontare un 2-0 non è impossibile, soprattutto con la spinta dei nostri tifosi”.