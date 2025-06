Gattuso sempre più vicino alla panchina della Nazionale Italiana: domani l'incontro con Gravina

L'allenatore “ex Fiorentina” Gennaro Gattuso sembra sempre più vicino a ricoprire uno dei ruoli più importanti nel calcio italiano. Il tecnico, dopo un'esperienza non proprio florida alla guida dell'Hajduk Spalato in Croazia, è stato designato come principale candidato alla panchina della Nazionale Italiana, dopo i “no” ricevuti da Ranieri e Pioli (vicinissimo alla Fiorentina).

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è in programma per domani un incontro tra Gattuso e Gravina. Sul tavolo l'accordo per portare il tecnico al 2026 con l'obiettivo del Mondiale, ma non solo: si ragione anche dell'ipotesi Europeo 2028.