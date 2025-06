Stefano Pioli, verso la Fiorentina, ha rifiutato il posto sulla panchina della Nazionale Italiana. Questo è solo il secondo “NO” di giornata alla FIGC, dopo quello di Claudio Ranieri che rimarrà in dirigenza alla Roma. E adesso l'Italia che fa?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome in pole per la panchina azzurra è Gennaro Gattuso, “ex viola” in uscita dall'Hajduk Spalato. Ci sono anche altre due alternative, tutti nomi che hanno figurato nella lista dei campioni del mondo del 2006. Occhio anche a Fabio Cannavaro e a Daniele De Rossi, già rimbalzato tra i candidati anche per la Fiorentina.