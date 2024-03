Nella storica impresa dell'Italrugby al Sei Nazioni, protagonista un giovanissimo fiorentino e tifosissimo viola

C'è un po' di Fiorentina anche nella meravigliosa Nazionale Italiana di Rugby, reduce da una grande impresa. Questo è stato un Sei Nazioni storico per gli azzurri, che non chiudevano oltre l'ultimo posto dal 2015. Sono arrivate due vittorie per l'Italrugby, negli ultimi due round, contro Scozia e Galles (sfiorando il successo anche contro la Francia). In particolare, il trionfo di ieri a Cardiff entra di diritto nella storia della Nazionale.

Un po' di Viola nel Rugby

Tra i protagonisti del successo per 21-24 in Galles, chi realizza la seconda meta dell'Italia è Lorenzo Pani. Estremo classe 2002, gioca nelle Zebre Parma, ma soprattutto è nato a Firenze e tifosissimo viola, come riporta La Repubblica nella sua intervista. Non è l'unico fiorentino in Nazionale, ci sono anche i fratelli Lorenzo e Niccolò Cannone; tutti e tre sono appassionati di calcio storico e tifano per i Rossi di Santa Maria Novella. Pani, in particolare, è cresciuto anche sui gradoni della Curva Fiesole e spesso va a vedere la sua Fiorentina.

“Uno dei momenti più belli della carriera”

“Quando ho preso la palla ho cominciato a correre e davvero non ci capivo più nulla”, racconta Lorenzo Pani con tutta la sua emozione: “Giornata incredibile, ma in generale è stato un Sei Nazioni di altissimo livello per noi. Sicuramente è uno dei momenti più belli della mia carriera, voglio dedicarlo alla famiglia e ai tifosi italiani”.