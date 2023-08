Castrovilli turbato e con il tifo viola contro, una situazione che resta da decifrare. E le prospettive di un rinnovo adesso si riaprono

Ha lasciato tutti quanti di stucco ieri la notizia delle visite mediche non superate dal centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli con il Bournemouth. Un dietrofront improvviso che ha cambiato le carte in tavola costringendo il giocatore a tornare a Firenze già da domani. Non è la prima volta recentemente che il club inglese si trova in una situazione del genere, poiché nell’ultima sessione di mercato invernale aveva bloccato l’arrivo di Nicolas Jackson dal Villarreal per via di problemi ai muscoli ischiocrurali riscontrati a visite mediche in corso.

Il Corriere Fiorentino di oggi sottolinea che, chi l’ha accompagnato in Inghilterra, abbia affermato di non averlo mai visto così, col morale così a terra, nemmeno dopo quel terribile infortunio al ginocchio che un anno e mezzo fa lo aveva costretto a ricostruire da capo il suo percorso su un campo da calcio. A 11 mesi dalla scadenza del contratto, le prospettive di cessione per il centrocampista sono molto limitate e quelle di rinnovo si riaprono. Ma Il comunicato di ieri suona come una brutta legnata per un ragazzo che adesso si ritrova circondato dai dubbi e da una città che certo non sembra disposta a coccolarlo. Basta fare un giro sui social network per accorgersi di quale sia il clima ostile che lo attende. Colpa di quelle discussioni per il prolungamento del contratto, con gran parte della tifoseria che adesso gli rinfaccia il rifiuto della proposta al ribasso presentatagli dalla società viola. Dopotutto gli esami in Inghilterra sono stati molto approfonditi e hanno evidenziato una non totale stabilità dei legamenti del ginocchio. Di questo, come precisa il quotidiano, per la verità era consapevole anche la Fiorentina ed i primi dubbi erano emersi quando Castrovilli aveva dovuto saltare la finale di Conference League a causa esattamente di un fastidio al ginocchio. La differenza sostanziale è che il club inglese avrebbe dovuto investirci circa 15 milioni.