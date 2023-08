Il curioso caso del Bournemouth: un acquisto già bocciato alle visite e l'ingaggio di Traorè, respinto dalla Fiorentina

Ci sono situazioni che si rincorrono e si intrecciano in modo quasi surreale nel mondo del calcio ed è questo il caso di Bournemouth e Fiorentina. L'affare Castrovilli, saltato dopo le visite specialistiche effettuate in Inghilterra, riporta alla mente anche un recente acquisto saltato per il club del Dorset ed è quello di Nicolas Jackson che a gennaio era sul punto di spostarsi in Inghilterra dal Villarreal. Operazione anche allora saltata al momento delle visite mediche, con Jackson che poi a inizio estate è andato al Chelsea per oltre 30 milioni di euro.

La curiosità legata sempre al Bournemouth è l'acquisto, sempre a gennaio scorso, di Junior Traoré, proprio quel calciatore che non superò le visite mediche con la Fiorentina nel gennaio 2019 e che invece con il club inglese non ha avuto problemi. Corsi e ricorso storici piuttosto particolari.