La Fiorentina ha deciso di cedere Gonzalez: Intermediari al lavoro da settimane, la strada già tracciata dalla società

Ogni giorno, ogni ora che passa, Nicolas Gonzalez si allontana dalla Fiorentina.

La Fiorentina ha deciso di cedere Nico

La società viola ha deciso di cedere il suo numero 10, lo si legge stamani su La Nazione. Non svenderà il suo numero dieci, ma di fronte a una proposta da 35 milioni di euro, l'argentino saluterà Firenze.

Una strada già tracciata

Gli intermediari sono ormai al lavoro da settimane per trovare una sistemazione all'argentino. L'idea della società è sempre stata quella di rivoluzionare la Fiorentina, in una logica di abbassamento del monte ingaggi che per ora è stata portata avanti. Prima è toccato a Milenkovic adesso potrebbe toccare a Nico: la strada tracciata è quella.