Comotto: "Gonzalez un buco nell'acqua per la Fiorentina. Il problema dei viola è che sono finite le plusvalenze di Corvino"

Nicolas Gonzalez potrebbe lasciare la Fiorentina. Chi sicuramente non piangerà per questa eventuale partenza, sarà l'ex difensore ed ex capo degli osservatori viola, Gianluca Comotto.

In un'intervista rilasciata a Radio Serie A, Comotto non è stato tenero con Nico:"Per quanto l'ha pagato la Fiorentina, Gonzalez è stato un buco nell'acqua. E' stato discontinuo e fragile fisicamente e non ha reso per quanto ci aspettavamo. Resta da decidere se è il momento per separarsi".

E poi ha detto: “Commisso ha investito in questi, non è stato certo questo il problema. Però adesso le plusvalenze lasciate da Corvino stanno volgendo al termine, l'ultima di queste è stata Milenkovic. Nella sua seconda esperienza a Firenze l'ex direttore dell'area tecnica è stato molto criticato, ma quando se n'è andato ci siamo resi conto pienamente del valore del direttore e del fatto che in quel momento stava solo facendo il compito che gli era stato richiesto dalla proprietà”.