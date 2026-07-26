Martorelli: "L'Oscar del calciomercato va alla Fiorentina, si è mossa in anticipo e ha fatto più delle big"

L'esperto di calciomercato Giocondo Martorelli è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com sul calciomercato delle italiane, menzionando naturalmente anche la Fiorentina.

Sul mercato finora

“L'Oscar del calciomercato ad oggi va sicuramente alla Fiorentina, che è la società che ha fatto di più e che si è mossa in anticipo sul mercato. Ma l'esperienza mi porta a dire che bisognerà aspettare gli ultimi giorni. Mi rifiuto di pensare che le big non faranno grandi innesti”.