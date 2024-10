Gosens: "Se vinci anche soffrendo vuol dire che sei una grande squadra. Dobbiamo puntare in alto"

Dopo il gol-vittoria contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN Robin Gosens, commentando la partita e l'ottimo momento della squadra di Palladino.

“Vittoria che dà fiducia perché l'abbiamo sofferta”

Sulla partita: “Questa vittoria deve darci tantissima fiducia, perché se vinciamo queste partite anche soffrendo vuol dire che siamo un gruppo straordinario, una squadra che pensa in un'unica direzione. Queste sono le partite più difficili, anche rispetto a quelle contro le big, perché la motivazione viene da dentro di te"

“Troppo presto per l'Europa, ma deve essere la nostra ambizione”

Riguardo alle ambizioni europee: “Siamo in una fase delicata del campionato, è troppo presto nel campionato per parlare di Europa ma dobbiamo continuare così, se vinci queste partite difficili devi puntare in alto, e deve essere la nostra ambizione: siamo forti, abbiamo qualità, non importa se giochiamo bene o soffriamo, dobbiamo sempre portare a casa tre punti”