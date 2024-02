Udite, udite: i centri sportivi si fanno anche altrove. Anche il Lecce è pronto a costruire la sua prima sede di proprietà

La strada delle infrastrutture, battuta con grande accaloramento e convinzione fin dai primi passi della gestione Commisso, ha evidentemente ispirato anche altri club. O almeno uno dei pochi club che ancora non ha un suo centro sportivo: il Lecce.

La società salentina infatti ha annunciato la delibera per la costruzione del suo primo centro sportivo di proprietà. Non sono stati ancora resi noti i dettagli, in attesa di completamento dell'iter di acquisizione dei terreni: difficilmente si può immaginare un qualcosa delle dimensioni del Viola Park ma anche lì si va nella direzione intrapresa dalla Fiorentina.