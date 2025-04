Le formazioni ufficiali di Milan e Fiorentina: Palladino non fa dietrofront, sceglie gli undici fedeli. Reijnders in campo dal 1'

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina.

Le scelte

Palladino non cambia niente rispetto alla sfida contro l'Atalanta: De Gea come al solito tra i pali, poi la rocciosa difesa a tre con Pongracic, Pablo Marí e Ranieri. Sulle fasce, a destra il solito Dodô, mentre a sinistra c'è Parisi (Gosens fuori dai convocati). In mezzo al campo spazio a Mandragora, Cataldi e Fagioli. Davanti, ad affiancare Kean, c’è Gudmundsson.

Le formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, P. Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. All.: Palladino.

Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. All.: Conceicao.