Vlahovic criptico (ma non troppo) sui social: "Immagina quante persone ti odiano perché non hanno mai sentito la tua versione della storia"

Il giorno dopo Juventus-Fiorentina, l'attaccante ex viola Dusan Vlahovic ha condiviso su Instagram una foto con una citazione criptica, ma non troppo. “Immagina quante persone ti odiano perché non hanno mai sentito la tua versione della storia” si legge nella storia condivisa. Che sia un riferimento al suo addio alla Fiorentina?

Intanto ieri sera non ha mostrato remore nell'esultare al gol, poi annullato, contro la sua ex squadra viola.