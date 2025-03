Fabbri, ma come giustifichi quell'ammonizione e quei non interventi? Sul fuorigioco di Kean c'è poco da dire...

La partita tra Fiorentina e Juventus è stata diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Subito ammonito

La sua direzione ha lasciato delle perplessità. Al primo intervento, neanche tanto cattivo, ammonisce Pablo Marì, sorvolando in seguito su falli simili commessi da giocatori bianconeri.

Fuorigioco

L'unico vero fatto da moviola è facilmente decifrabile per tutti i membri arbitrali presenti in campo e davanti ai monitor. Nel secondo tempo Kean si invola verso la porta della Juventus, supera Di Gregorio e appoggia in rete. La posizione di partenza dell'attaccante gigliato è però di fuorigioco e quindi niente 4-0 per lui e per la Fiorentina.