Nel suo pezzo per la rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta le vicende più calde del mercato della Fiorentina:

"E’ cosa nota che la Fi-Pi-Li sia un terno al lotto. Chi non è mai stato in coda imprecando al cielo? Certo che però Kouame ci batte tutti. Kouame vicino a Empoli. Kouame sempre più vicino a Empoli. Mettici la coda a Lastra a Signa, poi c’è quella alla Ginestra Fiorentina. Attenzione: Kouame adesso è vicinissimo a Empoli. Ci sta che ora sia in coda a Montelupo. Forza ragazzo, ci sei quasi e tanti auguri.

Ma naturalmente l’attenzione di tutti è concentrata sul caso Comuzzo. Caso si fa per dire. L’impressione è che il ragazzo resterà, anche se da ora a lunedì sera può accadere di tutto. La sceneggiatura dovrebbe funzionare così: il Napoli offre tot, la Fiorentina alza la posta, Il Napoli rilancia, la Fiorentina alza la posta, altra offerta, parti vicine poi arriva il capo e dice no. Hai prestato Kayode che senso avrebbe dare via a gennaio un altro ragazzo del vivaio? E poi: il Viola Park è stato costruito per fare una grande Fiorentina o per fare cassa e rinforzare gli altri? Dai, teniamo il ragazzo magari senza dire che averlo blindato è il vero colpo di mercato. Cose già sentite.

E’ buffo però immaginare che due società trattino ogni giorno e poi chiamino il capo solo alla fine per sapere cosa ne pensa. Mettici poi che il ragazzo non ha nessun fremito da fuga e allora questa volta non puoi nemmeno dare la colpa a lui. Insomma, rinunci dei soldi adesso e fai bella figura. La fai tu e Comuzzo, ragazzo vecchio, come dice Palladino".