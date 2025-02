Il silenzio non-assenso di Commisso che lancia un segnale all'amico De Laurentiis: ma l'affare con il Napoli non è ancora saltato

Si sono ridotte al lumicino le uscite pubbliche di Rocco Commisso negli ultimi mesi ma il silenzio proveniente dal New Jersey non era, e non è, evidentemente di assenso nei confronti dell'operazione Comuzzo. O almeno non per le cifre proposte finora dal Napoli. Un segnale lanciato all'amico De Laurentiis, scrive il Corriere Fiorentino, a indicare che la cessione ci sarà solo a condizioni irrinunciabili: 40 milioni di euro, non un centesimo di meno.

L'affare quindi è frenato ma non è saltato ed è di fatto tutto nelle mani del Napoli, qualora decidesse di alzare l'offerta per la Fiorentina.