Tutto ha un prezzo, che sia estate o inverno e soprattutto in casa Fiorentina ma su Pietro Comuzzo il presidente Commisso ha voluto fissare il tetto dell'offerta irrinunciabile: 40 milioni di euro. O questi o non se ne farà di nulla, come riporta La Nazione. Il patron viola per il momento sta facendo resistenza, non accontentandosi dei 30-35 milioni a cui si è spinto il Napoli. Resta da capire quindi se gli azzurri vorranno spingersi più in su e nel caso, quale sarà la risposta dall'America.

In questo senso quindi resta in sospeso la posizione di Daniele Ghilardi del Verona, designato come sostituto di Comuzzo in caso di partenza del classe 2005.