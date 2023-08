Da pochi minuti è arrivato a Firenze il nuovo attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola, in arrivo dallo Spezia. Domani visite mediche e firma per il franco-angolano, che diventerà così ufficialmente un nuovo giocatore viola. Attesa per le prossime ore anche l'ufficialità del passaggio di Arthur Cabral al Benfica (20 milioni + 5 di bonus), con il brasiliano che oggi ha salutato tutti in casa gigliata.

A Firenze arriverà nelle prossime ore anche Oliver Christensen, che svolgerà anche lui le visite mediche prima di diventare il nuovo portiere della Fiorentina. Operazione da circa 6 milioni di euro dall'Herta Berlino.

C'è attesa invece sull'asse Fiorentina-River Plate, che vede coinvolti due giocatori importanti: il primo è Lucas Beltran, che stanotte sarà in campo con i biancorossi per quella che potrebbe essere la sua ultima partita con il River. Poi, da domani, ogni momento è buono per poter veder partire l'attaccante in direzione Firenze. Per quanto riguarda l'altro Lucas, Martinez Quarta, invece, dall'Argentina insistono su una trattativa tra i due club che potrebbe essere in prestito con diritto/obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. L'agente del giocatore arriverà a Firenze nelle prossime ore per parlare faccia a faccia con i dirigenti viola del futuro del suo assistito.

Per un portiere classe 1999 che arriva (Christensen), c'è un portiere classe 1999 che va. Cerofolini sempre più vicino al Frosinone, con il giocatore che verrebbe così accontentato nel proseguire la sua carriera in Serie A. Da capire con quale formula partirebbe l'estremo difensore.

Capitolo Nico Gonzalez: dall'Inghilterra si parla di un'offerta da 30 milioni pronta da parte del Bretford. L'agente del giocatore non conferma l'offerta, che in ogni caso non sarebbe ancora giunta sulla scrivania dei dirigenti della Fiorentina. Difficile vedere la società viola privarsi dell'argentino, che non sembra particolarmente attratto dalla meta.

Da tenere d'occhio la pista Kouame, con il Genoa pronto a fare grandi offerte per lui. La Fiorentina però non sembra decisa a cedere il suo jolly offensivo e ci sarà da capire quali saranno gli sviluppi.

Concludiamo con il capitolo Amrabat: il Manchester United sta piazzando i vari esuberi importanti prima di fiondarsi sul centrocampista della Fiorentina con un'offerta importante, con le tempistiche che dovrebbero riguardare i prossimissimi giorni.