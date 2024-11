Cairo: "La Fiorentina non ha fatto un tiro in porta, sconfitta immeritata. Secondo tempo dominato dal Torino"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, recrimina per la sconfitta della propria squadra contro la Fiorentina.

“E' una battuta d'arresto immeritata quella di oggi, secondo me. La Fiorentina è una buona squadra, che ha fatto un filotto di vittorie e ha sempre creato molto. Ma oggi l’occasione del gol gliel’abbiamo regalata noi, per il resto non ha fatto un tiro in porta”.

Poi ha aggiunto: “Primo tempo equilibrato, ma nel secondo tempo abbiamo dominato. E poi c'è da mettere in contro il palo e il gol annullato. Con Roma e Fiorentina due partite da 0-0".