Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Sportiva ha avuto modo di toccare alcuni temi in ottica Fiorentina, attuali e non.

‘Per quanto fatto negli ultimi due anni, Ranieri meriterebbe un’occasione con l’Italia’

“Luca Ranieri convocato dall’Italia? È un giocatore ancora piuttosto giovane, nel cuore del suo percorso. Ha concorrenza importante, Spalletti è molto attento ed è spesso a Firenze a osservare i calciatori. Dal punto di vista tecnico magari ce ne sono di più forti, pensiamo a Bastoni, ma sul piano caratteriale un elemento così può essere importante in uno spogliatoio, può dare qualcosa in più. Andrebbe provato, visto di persona. Mi aspetto prima o poi un passaggio in Nazionale per lui, e lo meriterebbe per quanto è cresciuto e quanto ha dato negli ultimi due anni”.

‘Al Milan Italiano potrebbe fare bene, ma mi risulta che…’

“Italiano al Milan potrebbe essere un’idea intrigante, ha fatto bene dappertutto, a partire dai dilettanti fino al Trapani, poi a Spezia, Fiorentina e Bologna. È cresciuto fino ad ottenere la vittoria della Coppa Italia, un allenatore molto interessante, tra i migliori dell’ultima generazione. La paura del tifoso del Milan è che non ci sia una società forte che protegga l’allenatore, soprattutto uno che si approccia per la prima volta a livelli così alti. Italiano potrebbe far bene anche al Milan, se messo nelle condizioni giuste, rinverdendo la squadra con un gioco brillante e identitaria. Mi risulta però che all’80% Italiano resterà al Bologna”.