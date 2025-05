L’ex attaccante brasiliano del Cagliari Jeda ha parlato a News.superscommesse.it, focalizzandosi anche sulla Fiorentina e sul rendimento della squadra di Palladino in stagione.

‘Stagione viola di tutto rispetto, il calo era prevedibile ma…’

“Direi che la Fiorentina ha disputato una stagione di tutto rispetto, non mi sarei aspettato un andamento troppo diverso da quello attuale. Non va dimenticato che nel girone d'andata era a ridosso della zona Champions, ma non era difficile intuire che sarebbe stato un po' difficile mantenere quei ritmi per il prosieguo del campionato. Invece, un po' di delusione c'è stata per quello che si è visto in Conference League, sinceramente; mi sarei aspettato di vedere compiere un passo in più, perché la finale sarebbe stata alla sua portata”.

‘Brava la Fiorentina ad aspettare Palladino, i risultati non sono stati negativi’

“Inoltre, la dirigenza ha puntato su Palladino che è un allenatore ancora giovane, ma ha già dato prova di saper metterci la faccia quando c'è da prendersi le proprie responsabilità; ha sempre difeso le sue idee ed è stata brava anche la società a saperlo aspettare, perché poi i risultati non sono stati negativi, anzi. Personalmente, continuerei a dargli fiducia e proseguirei il progetto di crescita con lui in panchina, dandogli la possibilità di creare una certa continuità con l'ingresso di qualche volto nuovo che possa alzare il livello di questa squadra, in vista della prossima stagione. Ripeto, la Fiorentina ha disputato un buon campionato, a tratti entusiasmante, ma è un peccato non essere andati avanti in Conference League, perché la squadra poteva fare qualche sforzo in più con i molti calciatori bravi che si ritrova, secondo me”.