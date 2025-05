Quando manca soltanto l’ultima giornata di campionato al termine della stagione della Fiorentina, siamo vicini al momento dei bilanci, anche se c’è da attendere ancora la trasferta di Udine e l’esito concomitante della partita tra Lazio e Lecce. La Viola conserva, infatti, una blanda chance di conquistare per la quarta volta consecutiva la qualificazione alla Conference League.

Stavolta per la Conference non basterà il settimo od ottavo posto

L’ultimo atto della stagione 2024-2025 potrebbe portare in dote alla Fiorentina, in caso di vittoria, ben 65 punti: il bottino più alto degli ultimi 10 anni di storia.

Però stavolta non c’è di mezzo il ranking a regalare una posizione europea in più all’Italia e né la Juventus è costretta a stare un anno fuori dalle coppe. Quindi anche facendo 65 punti è molto probabile purtroppo che finiremo fuori dall'Europa, a meno che a Roma il Lecce non pieghi la Lazio domenica sera, in contemporanea ad una necessaria vittoria gigliata ad Udine.

Insomma, non vogliamo trovare alibi alla squadra, ma per dovere di cronaca va ricordato che la Fiorentina negli ultimi tre anni è andata nelle coppe con un settimo e due ottavi posti, e che quest’anno per farlo deve arrivare almeno sesta (piazzamento che in precedenza, invece, ha garantito sempre l’Europa League).

Ad Udine la migliore Fiorentina, per chiudere senza rimpianti

La Fiorentina andrà a Udine con tutta la rosa a disposizione. Anche Danilo Cataldi dovrebbe aver recuperato. Per diversi giocatori rischia di poter essere l’ultima apparizione in maglia viola, nel fermo convincimento che però per ripartire degnamente ci sarà bisogno di trattenere i giocatori più forti.

Ad Udine, insomma, la Fiorentina andrà per vincere e per non nutrire ulteriori rimpianti (quanti punti sono andati perduti in maniera sciocca contro le piccole del nostro campionato). Poi, da lunedì, sarà tempo di bilanci… per tutti!