Barak-Cagliari, c'è ancora margine? La Fiorentina apre al prestito, i sardi aspettano un segno di vita

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, nonostante il posto da titolare nella sfida contro il Venezia (dove non ha convinto), potrebbe avere un futuro non in maglia viola. Sono ore di riflessione per il centrocampista ceco, anche in attesa della mossa della possibile nuova squadra.

Barak-Cagliari, si può fare?

Barak aspetta il Cagliari, come riportato da La Nazione, che però riflette e aspetta un segno di vita dalla Fiorentina. Intanto il club viola apre al prestito e non consente un trasferimento a titolo definitivo in Sardegna.